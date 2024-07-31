الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر

أخبار لبنان
2024-07-31 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر

أصدرت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" بيانًا، قالت فيه :"  بعد مسيرة حافلة كلها إيمان بالله وعهد مع الله وصدق في هذا الإيمان والعهد ‏وجهاد دؤوب بلا‎ ‎كلل ولا ملل وانتظار طويل للقاء الله تعالى والأحبة الذين سبقوا من ‏إخوانه القادة والشهداء‎ ‎والاستشهاديين وفي ذروة الشوق لهذا اللقاء، مَنَّ الله تعالى ‏على عبده المجاهد والصادق‎ ‎والمخلص والعاشق بوسام الشهادة الرفيع وأذِنَ له ‏بهذا اللقاء الأبدي في رضوان الله وجواره‎ ‎هو القائد الجهادي الكبير الأخ العزيز ‏والحبيب السيد فؤاد شكر (السيد محسن) الذي نزفه‎ ‎شهيداً كبيراً على طريق القدس، ‏تُقَدِّمُهُ مقاومتنا عنواناً لالتزامها الحاسم وعزمها الراسخ‎ ‎بمواصلة الجهاد حتى تحرير ‏الأرض والمقدسات والإنسان من ظلم ووحشية هذا الكيان الغاصب والمجرم ‏والقاتل، ورمزاً من رموزها الكبار من صانعي انتصاراتها وقوتها واقتدارها ومن قادة ‏ميادينها الذين ما تركوا الجهاد حتى النَّفْسِ الأخير.‏ 
وكما كان حضوره المباشر في الحياة معنا قوةً مميزة للمقاومة ستكون شهادته ‏العظيمة دفعاً قوياً لإخوانه المجاهدين من أجل المُضِي قُدماً بثباتِ وشجاعة لحفظ ‏الإنجازات والانتصارات والمقدرات وتحقيق الأهداف والآمال التي كان يتطلع إليها ‏هذا القائد الكبير."‏ 
  
 
واضافت "تأتي شهادته في أيام ذكرى شهادة الإمام الحسين "عليه السلام" وهو العاشق ‏للحسين "عليه السلام" لتزيد في عزمنا وتصميمنا على رفض الذل وإباء الضيم وأن لا ‏نعطي بأيدينا إعطاء الذليل.‏ نُعزّي وتُبارِك لمولانا صاحب الزمان "عليه السلام" ولسماحة القائد الإمام الخامنئي ‌‏"دام‏ ظله" ولجميع المجاهدين والمقاومين في كل الساحات ولجمهور المقاومة الصادق ‏والوفي بشهادة هذا القائد الجهادي الكبير ونتوجه خصوصاً إلى عائلته الشريفة فرداً فرداً ‏ونسأل الله تعالى أن يَمُنَّ عليهم بالصبر الجميل وحُسنِ ثواب الدنيا والآخرة وأن يتقبل مِنَّا وَمِنهُم ‏هذا العزيز ويحشره مع رسولِ الله وأهل بيته الأطهار " عليهم السلام" وأن يُلحِقَهُ بقافلة ‏شهداء كربلاء النورانية.‏ 
هذا بيان تعزيتنا وتبريكنا وأما موقفنا السياسي من هذا الاعتداء الآثِم والجريمة ‏الكُبرى سَيُعَبِّرُ عنه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله "حفظه الله " غداً في ‏مسيرة تشييع الشهيد القائدِ إن شاء الله.‏"

أخبار لبنان

الشهيد

القائد

LBCI التالي
العلاقات الاعلامية لحزب الله: شكر كان في المبنى الذي استهدفته اسرائيل
مخزومي: على الحكومة التحرك والعمل على ضرورة تطبيق القرارات الدولية وخصوصًا الـ 1701
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:08

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: فؤاد شكر هو القائد العسكري الأعلى في حزب الله ويعمل مساعدا لنصر الله

LBCI
خبر عاجل
2024-07-30

هيئة البث العامة الإسرائيلية: مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-19

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى استشهاد القيادي طالب سامي عبدالله: الشهيد ابو طالب كان يؤمن بهذه الجبهة وبالمواجهة الكبرى الحاصلة منذ 7 تشرين الأول وهو كان القائد الميداني الاول الذي افتتح الجبهة نصرة لغزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-11

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد القائد طالب سامي عبدالله "الحاج أبو طالب" مواليد عام 1969 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:21

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان وسط توتر بين إسرائيل وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اسرائيل تقتل طفلين وثلاث سيدات في ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هذا مصير القيادي في حزب الله فؤاد شكر...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الإغتيالات الإسرائيلية تصل إلى أبرز قياديي حماس وحزب الله لينضما إلى عشرات القياديين المستهدفين... فمن هم هؤلاء القياديين؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-07-27

شانتال عون للـLBCI: ابنتي ليتيسيا تخضع للتدريبات المكثفة حاليا وهي سعيدة جدا كونها ستمثل بلدها لبنان في الألعاب الأولمبية

LBCI
آخر الأخبار
09:08

تشييع الطفلين أميرة وحسن فضل الله في روضة الحوراء زينب - الغبيري

LBCI
آخر الأخبار
13:56

الخارجية الأميركية: رفع إرشادات السفر الأميركية للبنان إلى المستوى الرابع أو عدم السفر

LBCI
منوعات
2024-06-27

وقعت في حب شاب أصغر منها سناً... ستينية تروي قصّتها : "علاقتنا مثل المرهم المضاد للشيخوخة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اسرائيل تقتل طفلين وثلاث سيدات في ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هذا مصير القيادي في حزب الله فؤاد شكر...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الإغتيالات الإسرائيلية تصل إلى أبرز قياديي حماس وحزب الله لينضما إلى عشرات القياديين المستهدفين... فمن هم هؤلاء القياديين؟

LBCI
أخبار دولية
13:45

هكذا اغتيل اسماعيل هنية!

LBCI
رياضة
13:40

آخر أرقام أعضاء المنتخب اللبناني في الألعاب الأولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

"جدّي" لقب البطريرك اسطفان الدويهي في بلدته اهدن.. هو الذي ترك خلفه إرثاً تاريخياً مارونيًا لا مثيل له!

LBCI
أخبار دولية
13:30

قبل هنية.. ٦٠ فردا من عائلته قتلتهم اسرائيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

افتتاح summer in action في شبروح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ماذا سيفعل حزب الله وكيف سيرد؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
23:38

حماس تعلن اغتيال هنية في إيران

LBCI
أخبار لبنان
01:38

العلاقات الاعلامية لحزب الله: شكر كان في المبنى الذي استهدفته اسرائيل

LBCI
خبر عاجل
07:46

طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

LBCI
خبر عاجل
12:07

عمليات البحث بين الانقاض في حارة حريك شارفت على الانتهاء والعثور على جثمان يُرجح أن يكون للقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر بين الحطام في الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:30

حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر

LBCI
خبر عاجل
17:05

الجيش الإسرائيلي: نؤكد رسميا اغتيال فؤاد شكر

LBCI
آخر الأخبار
18:04

وزير الدفاع الإسرائيلي: أكدنا اليوم أننا قادرون على الوصول إلى كل مكان لاستهداف من يمس بإسرائيل

LBCI
خبر عاجل
15:55

وكالة فارس: مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة التي نفذتها اسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More