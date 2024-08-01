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الخليل: ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل
أخبار لبنان
2024-08-01 | 02:59
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الخليل: ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل.
وقد جاء في القرار الأول:
"تمدد وللمرة الأخيرة لغاية 16/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها".
وفي الثاني:
"تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها".
وفي الثالث:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح"
وتأتي القرارات الثلاثة من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
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