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طيران الشرق الاوسط: رحلات 1 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء 6 رحلات

أخبار لبنان
2024-08-01 | 04:03
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طيران الشرق الاوسط: رحلات 1 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء 6 رحلات
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طيران الشرق الاوسط: رحلات 1 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء 6 رحلات

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن "رحلاتها ليوم 1 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء 6 رحلات من أصل 38 رحلة تم تأخيرعودتها لتصل صباحاً بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".

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