إليكم الحصيلة النهائية لعدوان الضاحية

أعلنت وزارة الصحة العامة أن "العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلثاء الماضي أدى في حصيلة نهائية إلى سقوط سبعة شهداء".