السفير المصري في عين التينة ووزارة الخارجية: توسع دائرة الصراع سيؤدي الى عواقب وخيمة

حذر السفير المصري علاء موسى، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، من أن توسع دائرة الصراع سيؤدي الى عواقب وخيمة.



وكشف موسى أنه تحدثَ مع بري عن جهود مصر بالتنسيقِ مع الشركاء الاقليميين والدوليين من أجلِ التهدئة والوصول الى موقفٍ لاطلاق النار في غزة.



وفي محطته في وزارة الخارجية، بحث السفير المصري مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب آخرَ التطورات.