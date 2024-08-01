وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان يستهلان جولتهما في لبنان

حضرت آخر المستجدات في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وكل من وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي والوفد المرافق لهما.



وفي محطته الثانية ضمن جولته على المسؤولين اللبنانين، تناول الوفد البرطاني التطورات الراهنة مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب.