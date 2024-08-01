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ميقاتي إستقبل وفدا من "نواب المعارضة"... مارك ضو: أي اعتداء على أي شبر من الأراضي اللبنانية هو اعتداء علينا جميعا
أخبار لبنان
2024-08-01 | 07:03
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ميقاتي إستقبل وفدا من "نواب المعارضة"... مارك ضو: أي اعتداء على أي شبر من الأراضي اللبنانية هو اعتداء علينا جميعا
شدد النائب مارك ضو على أن أي اعتداء على أي شبر من الأراضي اللبنانية هو اعتداء علينا جميعا.
وعشية ذكرى الرابع من آب، ذكر النائب ضو بضرورة احقاق العدالة لمن ضرب بيروت ودمر المدينة، لافتا الى أنه يجب إيصال جميع المسؤولين الى المحاسبة واستكمال المسار القضائي.
كلام النائب ضو جاء بعد لقاء عقد في السراي الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووفد من "نواب المعارضة" ضم: ميشال معوض ، جورج عقيص، مارك ضو، ميشال الدويهي،أديب عبد المسيح، إضافة الى الوزير السابق آلان حكيم.
وقال ضو: "زيارتنا اليوم الى رئيس الحكومة كان الهدف الأساسي منها هو اعتبارنا ان لبنان اليوم هو في خطر كبير، تعرض ويتعرض منذ عشرة شهور لاعتداءات ولحرب تزجه بصراعات لا نعرف أين تنتهي، وهذا الهم ينعكس على كل الشعب اللبناني، وهو كلفنا مئات الأرواح من الضحايا والجرحى والدمار والخراب في لبنان".
وأضاف: "بعد ما شهدناه من مخاطر نتيجة العملية التي حصلت في بيروت وتداعيات العمليات التي جرت في طهران، لا نرضى بأن يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات لأحد وعرضة للمخاطر من أجل خدمة أي أهداف إقليمية أو رد أي اعتبار لأي قوى إقليمية".
وتابع ضو: "ذكرنا ميقاتي بأننا تقدمنا بعريضة الى مجلس النواب تطالب بفتح جلسة نقاش عامة حول التطورات التي تحصل منذ قرابة عشرة أشهر، كما طالبنا بأن تكون الحكومة حاضرة لتعرض لنا كل ما تقوم به من خطوات ولنتابع معها ما يجري وذلك عبر المؤسسات لكي يطمئن الشعب اللبناني أن المؤسسات موحدة ومركزة".
وأشار النائب مارك ضو الى أن كانت لديهم ملاحظات على تصاريح بعض الوزراء التي لا تعكس لا وحدة مجلس الوزراء ووجهة نظره، ولا وحدة الدولة اللبنانية، خصوصا فيما يتعلق بالقرار الأساسي الرقم 1701، لأن لا مخرج لأحد من الأحداث والقتال الذي نشهده اليوم، الا عبر تطبيق هذا القرار. وقال: "من هنا كان نقاشنا مع ميقاتي والتركيز على ضرورة استكمال التجهيزات من ناحية التطويع والتدريب وتطوير قدرات الجيش لكي يستطيع القيام بمهامه كافة، إضافة الى وضع لبنان ضمن الشرعية الدولية وأن نكون على تواصل مع كل الدول العربية ومع دول مجلس الأمن كافة ولقاء هؤلاء السفراء".
وأضاف: "أطلعنا الرئيس ميقاتي أنه يقوم بكل الخطوات لتأكيد موقف لبنان الرسمي ألا بديل عن تنفيذ القرار القرار 1701 ونتمسك فيه بكل مندرجاته، ومن منطقة منزوعة السلاح الى ما دون الليطاني الى الانتشار الكثيف للجيش والرقابة ووقف الاعتداءات الجوية والبحرية والبرية على الأراضي اللبنانية والقتل المستمر من قبل العدو الإسرائيلي للبنانيين وعلى الأراضي اللبنانية".
وأشار الى أنهم يؤكدون من خلال هذه الزيارة أن "الوقت هو للشرعية، وهذه نقطة القوة، فالشرعية موجودة لدى الحكومة والمجلس النيابي"، قائلا: "نذكر الرئيس نبيه بري بالدعوة والعريضة فورا لكي يعكس المجلس النيابي آراء الشعب اللبناني كاملا، بنقاش توصيات تظهر للعالم كله ان المجلس النيابي اللبناني غير معطل، بل هو قادر على اتخاذ المواقف التي تعكس إرادة شعبه، ويستطيع أن يلعب دوره وبالتالي هناك أهمية لكي نعقد جلسات وبسرعة لانتخاب رئيس للجمهورية ولاستكمال انشاء السلطة التنفيذية لكي نواجه هذه التحديات. وهذا كله لا يمكن ان يحصل الا اذا كنا موحدين ضمن المؤسسات وداخلها وعبرها لأن هذا هو القاسم المشترك الوحيد الذي يجمعنا جميعا ويحمي كل لبنان".
وقال: "اليوم أتينا لنطالب رئيس الحكومة شخصيا بأن يكون هناك تنسيق كامل في الحكومة في المواقف التي تصدر عنها، كما طالبناه بأن يتوجه الى المجتمع الدولي وأن يؤكد التزامنا بالقرار 1701، وباستكماله وتطبيقه وأن يدعو الى التطويع في الجيش وتأمين الإمكانيات اللازمة وهناك عدد من الدول العربية عرضت ذلك".
وأضاف: "الشرعية موجودة وهي الوحيدة القادرة ومن يعيق عملها عليه أن يتحمل مسؤولية هذا الموضوع. نحن من ناحيتنا نطالب باستكمال قدرة الشرعية عبر تفعيل المجلس النيابي وحسم موقف واحد من مجلس الوزراء مما يحصل".
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