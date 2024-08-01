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بري: لبنان لا يريد الحرب لكنه مستعد للدفاع عن نفسه

أخبار لبنان
2024-08-01 | 07:30
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بري: لبنان لا يريد الحرب لكنه مستعد للدفاع عن نفسه
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بري: لبنان لا يريد الحرب لكنه مستعد للدفاع عن نفسه

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد "أن لبنان لا يريد الحرب، لكنه في نفس الوقت مستعد للدفاع عن نفسه، وأنه على مدى أشهر كانت مساعيه وجهوده مع كافة الدول المهتمة بلبنان، الوصول للظروف التي تسمح بتطبيق القرار الأممي 1701 الذي التزم به لبنان منذ اليوم الأول لإقراره، والذي نرى الفرصة لتطبيقه بوقف دائم للعدوان على قطاع غزة أو من خلال هدنة لأسابيع".
 
وأشار بري في خلال استقباله الوفد الوزاري البريطاني الذي ضم وزير الخارجية ديفيد لامي ووزير الدفاع جون هيلي والوفد المرافق والمستشارين الكبار في وزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين في عين التينة، الى "أن الغطرسة الاسرائيلية الأخيرة برفضها لكل الطروحات والامعان في سياسة خرق قواعد الإشتباك والإغتيالات تجر المنطقة نحو مخاطر لا تحمد عقباها".

وأكد الوفد الوزاري البريطاني، في خلال اللقاء، إهتمام بلاده على وجوب الوصول الى التهدئة ووقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، مبديا قلقا بالغا من التصعيد الأخير.

ولفت الوفد الى "أن اي سوء تقدير لهذا التصعيد قد يؤدي الى توسيع رقعة الحرب في المنطقة".
 
وشكر الرئيس بري للمملكة المتحدة إهتمامها ومساعدتها للجيش.

الى ذلك، عرض بري مع سفير مصر لدى لبنان علاء موسى لتطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة.

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