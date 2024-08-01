سلسلة لقاءات لميقاتي... وسفير اليابان أبدى إستعداد بلاده لدعم النازحين اللبنانيين من الجنوب

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعا خصص لبحث أوضاع الكهرباء في السراي اليوم، شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.



وتم في خلال الاجتماع، عرض لأوضاع مؤسسة الكهرباء وزيادة التغذية وتأمين الفيول الاضافي من العراق.



واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه أوضاع الوزارة. واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه أوضاع الوزارة.



واستقبل ميقاتي سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأبدى السفير ماسايوكي "إستعداد اليابان لدعم النازحين اللبنانيين من الجنوب عبر برامج الأمم المتحدة".



كذلك، استقبل ميقاتي سفير الهند محمد نور رحمن شيخ الذي عرض لرئيس الحكومة الأعمال الانمائية التي تقوم بها الهند في الجنوب عبر كتيبتها العاملة ضمن قوة "اليونيفيل".



وكما التقى القائم بأعمال السفارة العراقية أمين نصراوي في زيارة وداعية. واستقبل ميقاتي سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين.وأبدى السفير ماسايوكي "إستعداد اليابان لدعم النازحين اللبنانيين من الجنوب عبر برامج الأمم المتحدة".كذلك، استقبل ميقاتي سفير الهند محمد نور رحمن شيخ الذي عرض لرئيس الحكومة الأعمال الانمائية التي تقوم بها الهند في الجنوب عبر كتيبتها العاملة ضمن قوة "اليونيفيل".وكما التقى القائم بأعمال السفارة العراقية أمين نصراوي في زيارة وداعية.