لقاء جمع ميقاتي بوزيري الخارجية والدفاع في المملكة المتحدة: الحلّ لن يكون إلّا عبر تطبيق القرارات الدولية

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزيري الخارجية والدفاع في المملكة المتحدة دايفيد لامي وجون هيلي، بعد ظهر اليوم، في السرايا.



وشكر رئيس الحكومة لبريطانيا وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمه على الصعد كافة.





واعتبر أنّ ايفاد رئيس الحكومة البريطانية كير ستامر وزير الخارجية والدفاع الى لبنان في هذه الظروف رسالة دعم يقدرها لبنان.



وأشار إلى أنّه كان بحث مع نظيره البريطانيّ السبت في فرنسا الوضع في لبنان والمنطقة. واعتبر أنّ ايفاد رئيس الحكومة البريطانية كير ستامر وزير الخارجية والدفاع الى لبنان في هذه الظروف رسالة دعم يقدرها لبنان.وأشار إلى أنّه كان بحث مع نظيره البريطانيّ السبت في فرنسا الوضع في لبنان والمنطقة.