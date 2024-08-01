بوحبيب طالب وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين بالضغط على إسرائيل

أعرب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عن تقديره لزيارة الوفد البريطانيّ، سيما أنّها تأتي في خضم التطورات الأخيرة الخطيرة التي شهدها لبنان والمنطقة، واستمرار اسرائيل في عدوانها.



وكان بو حبيب قد استقبل وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين ديفيد لامي وجون هيلي بحضور الوفد المرافق والسفير البريطانيّ لدى لبنان هاميش كويل.



وشدّد على أهمية التطبيق الكامل للقرار 1701 باعتباره المفتاح الأساس لعودة الهدوء الى جنوب لبنان.



وحذّر من خطر الإنزلاق إلى حرب شاملة، في حال لم تقم الدول المؤثرة القريبة والصديقة لإسرائيل بالضغط عليها لخفض التصعيد ولجمها عن اللجوء الى الخيار العسكريّ غير المسؤول.



وأبدى الوزيران البريطانيان قلقهما من احتمال تدهور الأوضاع في المنطقة.



وشددا على ضرورة وقف اطلاق النار في غزة.



فيما أعرب وزير الخارجية البريطانيّ عن شكوكه في امكان التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة، وعن قلقه من أن يؤدي سوء حسابات الأطراف كافة الى جرّ المنطقة لمزيد من التصعيد.