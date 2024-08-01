نصرالله: على اسرائيل ومن خلفها أن ينتظروا ردنا الآتي حتمًا وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أنّ الاغتيال الذي حصل في الضاحية الجنوبية، هو عدوان وليس فقط محاولة اغتيال.



وذكّر، خلال خطابه، بعد اغتيال القائد في الحزب فؤاد شكر، نفيه بشكل قاطع مسؤولية الحزب عن قصف مجدل شمس.



وقال: "نملك شجاعة كافية لأن نتحمل المسؤولية لو كنا نحن من قصف."



وأوضح أنّ اسرائيل تسعى الى الفتنة بين أهل الجولان ومعهم أحباؤهم من طائفة الموحدين الدروز من جهة والطائفة الشيعية من جهة أخرى، "لأنّ من أهم نتائج "طوفان الاقصى" هي أنّها ساهمت في تجاوز المحنة المذهبية.



ولفت إلى أنّ العدوان على الضاحية الجنوبية ليس ردًّا على حادثة مجدل شمس، بل جزء من الحرب وردّ على جبهة الإسناد اللبنانية.



وأشار السيد نصر الله إلى أنّ الإيرانيين يعتبرون انه باغتيال القائد العسكريّ اسماعيل هنية أنّ إسرائيل مسّت بأمن إيران القوميّ وسيادتها وبشرفها "وهذا الأهم، لأنّ للشرف حسابات مختلفة."



وقال: "اضحكوا قليلًا، لكنكم ستبكون كثيرًا لأنكم لم تعلموا أي خطوط حمر تجاوزتم ولم نفاجأ ولن نفاجأ بأيّ ثمن قد ندفعه لإسنادنا."



وأعلن الامين العام لحزب الله أنّ المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة ومختلفة و"عليها أن تنتظر غضب الشرفاء وثأرهم للدماء المظلومة كلها".



ولفت إلى أنّ الهدف من اغتيال القادة يكون في المس بالجماعة، التي ينتمي إليها هذا القائد، لتضعف، "لكن المقاومة حتى الآن وحسب التجرُبة لم تُضعف".



وشدّد على أنّ في شهادة أيّ قائد يُسارع إلى ملء القيادة "ونملك جيلًا ممتازًا من الجهاديين".



ودعا إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، لأنّه الحل الوحيد.



وقال السيد نصر الله: "على العدو ومن خلفه أن ينتظر ردنا الآتي حتمًا ولا نقاش في هذا وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان ونبحث عن رد حقيقيّ وليس شكليًا وسيكون مدروسًا."



وأضاف: "الاستهدافات اليومية، التي سنقوم بها هي استمرار في المعركة اسنادًا لغزة ولا علاقة لها بالرد على اغتيال شكر لكنكم تعلمون انه لا يمكن للمقاومة إلّا أن ترد على هذا الاغتيال."