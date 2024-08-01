"وطن الإنسان": لبنان في عين الحرب والعاصفة وفي خطر تاريخيّ

أعرب المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" عن تأسفه لسقوط الشهداء والضحايا، في استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، خصوصًا من الأطفال والنساء، "الذين باتوا أضاحي على مذبح العدو وانتهاكاته وعدوانه المتكرر".



وأوضح المجلس، في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعيّ، برئاسة رئيس المجلس التنفيذيّ النائب نعمة افرام، أنّ المجتمعين ناقشوا التطورات الأمنية والسياسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.



وقال: "في عيد الجيش، الدعوات إلى أن يبقى جيش الوطن حامي الوطن".



وتوجس من "أن يكون استهداف الرجل الأول في "حماس" إسماعيل هنية الشرارة والسبب لاستقطاب الأحلاف عالميًا إلى ساحة المعركة في المنطقة، بما يمكن أن يؤدي إلى حد اندلاع حرب عالمية ثالثة".



ولفت إلى أنّ "العالم اليوم أمام مفترق خطير."



وقال: "للأسف، كنا نريد لبنان خارج العاصفة، فإذا به اليوم في عين الحرب والعاصفة، والكيان اللبناني في خطر تاريخيّ."



وأضاف المجلس: "أربع سنوات على تفجير 4 آب، ومأساة أهالي الضحايا تكبر، ومأساة اللبنانيين تزداد والعدالة تتناقص وتتضاءل إلى حد الغياب التام."



وأكّد مشروع وطن الإنسان أنّ لبنان لن ينسى انفجار 4 آب ووجع اللبنانيين.



وقال: "قلنا إن لم يكن لبنان قادرًا على إحقاق العدل في هذه القضية فلتحول إلى تحقيق دولي بمشاركة القضاء اللبنانيّ."