بو حبيب استقبل موسى: أي خيار عسكري غير محسوب يجر المنطقة إلى حرب شاملة

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ألا مفر من تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتحديدا قرار مجلس الأمن 1701 لضمان الأمن والسلم"، محذرا من أن "أي خيار عسكري غير محسوب من شأنه أن يجر المنطقة كلها الى حرب شاملة".



وشكر بو حبيب السفير المصري علاء موسى في خلا لقاء بينهما لوقوف مصر بجانب لبنان في هذه الظروف الصعبة"، مثمنا "عدم إصدار مصر تعليمات لرعاياها بمغادرة لبنان، مما يعد دليلا واضحا على الدعم الكبير الذي توليه مصر للبنان وشعبه".



وتناول اللقاء أيضا الزيارة المرتقبة لبو حبيب للقاهرة لتهنئة نظيره المصري بدر عبد العاطي بتوليه منصبه.