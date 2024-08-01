نقيب المحامين: النقابة تريد ان يصبح الرابع من اب رمزا للمحاسبة والمساءلة

أكد نقيب المحامين في بيروت فادي مصري في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، أن النقابة صامدة مصممة ومتضامنة مع كافة ضحايا هذه الكارثة وذويهم.



واضاف: "النقابة تريد ان يصبح الرابع من اب رمزا للمحاسبة والمساءلة وانتصار العدالة".