الخطوط الجوية الجزائرية علّقت موقتًا رحلاتها من وإلى لبنان

علّقت الخطوط الجوية الجزائرية موقتًا رحلاتها كلها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر، وفق ما أعلن التلفزيون العموميّ الجزائريّ.



وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل و"حزب الله".