الراعي لـ "جدل": لماذا تربطون لبنان بكل القضايا الاخرى؟

رأى البطريرك الراعي أنه من غير المفهوم سبب غياب رئيس للجمهورية ومخالفة الدستور المستمرة، سائلاً: "كيف تقبلون أن يستمر البلد من دون رئيس للجمهورية؟ وأين الميثاقية بالممارسة في مجلسي النواب والوزراء في ما يتعلق بالميثاقية المسيحية؟"وعبّر الراعي ضمن برنامج "جدل" عبر الـ LBCI عن خوفه على المؤسسات الدستورية.واشار الى أن حق النقد والفيتو على الاشخاص مختلف عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وسأل: "لماذا تربطون لبنان بكل القضايا الاخرى؟ هذا تلاعب بمصير الوطن".وعشية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي، قال الراعي: "حياة البطريرك الدويهي هي رسالة لنا خصوصا اليوم لأنه يجب أن نكون مسيحيين حقيقيين ومؤمنين بالممارسة والالتزام بقيمنا والصمود في بلادنا للقضية الكبرى والخير العام".