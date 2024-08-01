الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليكم قصة اعجوبة البطريرك اسطفان الدويهي...السيدة روزيت: "هيدا جاري وحبيب قلبي"

أخبار لبنان
2024-08-01 | 14:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليكم قصة اعجوبة البطريرك اسطفان الدويهي...السيدة روزيت: "هيدا جاري وحبيب قلبي"
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اليكم قصة اعجوبة البطريرك اسطفان الدويهي...السيدة روزيت: "هيدا جاري وحبيب قلبي"

روت السيدة روزيت الدويهي كرم، اعجوبة البطريرك اسطفان الدويهي التي حدثت معها وتم توثيقها.

وقالت السيدة روزيت خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI : "لم أتمكن من ان أحمل شيئاً لأكثر من 3 أشهر من شدّة وجع المفاصل، وذهبت الى المستشفى لأنني خفت من أن تتضرر الكلية، لكن قال لي الطبيب انها جيدة، لكن علمت ان هناك مرض لا شفاء منه".

وتابعت: "وصلت الى المنزل، وصلّيت مقابل تمثال اسطفان الدويهي وقلت له: منذ ان كان عمري 10 سنوات وأنا اؤمن بك وأريد منك ان تشفيني". وأضافت: "اعطوني تراباً من مزار البطريرك الدويهي، وصلّينا المسبحة، ووضعت التراب في القهوة، وشعرت بحريق عند تناولها ووجع شديد، وكان هناك سيدة معي، وتوجهت لبطريرك الدويهي وطلبت منه ان يشفيني أيضاً. ولدى مغادرتي، وقعت لكن عندما ساعدوني على الوقوف شعرت بارتياح، وركضت لدى شقيقتي وقلت لها البطريرك الدويهي قام بشفائي". 

وقالت: "توجهت لدى البطريرك الدزيهي وعلمت انها اعجوبة منه وشكرته". 

وعن سبب اختيارها للبطريرك الدويهي قالت السيدة روزيت: "اخترت اسطفان الدويهي لأنه حبيبي، وبابي ع بابه"، كون منزلها قريب للمزار. 

وفي السياق الطبي، شرح رئيس قسم امراض المفاصل والروماتيزم في الـ AUBMC د. عماد عثمان أن المرض الئي كانت تعاني منه السيدة روزيت، هو مرض مزمن وفي حال لم يُعالج، يؤدي الى تشوهات وتخريب في المفاصل. 

وقال: "أعدنا التحاليل كلها للتأكد من أن لا اثار للمرض المزمن في الجسم، والسيدة روزيت لم تتناول الادوية بل بل تراب من اسطفان الدويهي وشُفيت، وبالتالي، طرح الشفاء الفجائي لا ينطبق على حالتها تحديداً، إذ علاج هذا المرض طويل جداً". 

بدوره، يوضح العضو في جمعتي طب القلب الفرنسية والاوروبية البروفيسور رولان كساب: "الشفاء الفجائي لا يمكن تفسيره لذلك اغلبية دعاوى التطويب والتقديس التي مرت كانت شفاء من مرض السرطان، والملفات تمر بعدة مراحل طويلة".

وأضاف: "ما حصل لا يمكن تفسيره، لكن في حالة السيدة روزيت، كان الوضع بحاجة لوقت طويل للتأكد منه، من ناحية التشخيص والتحاليل للروماتيزم ".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اعجوبة

البطريرك

اسطفان

الدويهي...السيدة

روزيت:

"هيدا

وحبيب

قلبي"

LBCI التالي
الخليل: ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل
الدبلوماسية الفرنسية ناشطة في كل الاتجاهات لاحتواء التصعيد (الجمهورية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:55

ترقبوا البطريرك الراعي في الثامنة والنصف مساء في حلقة خاصة من برنامج "جدل" بمناسبة تطويب البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-31

"جدّي" لقب البطريرك اسطفان الدويهي في بلدته اهدن.. هو الذي ترك خلفه إرثاً تاريخياً مارونيًا لا مثيل له!

LBCI
آخر الأخبار
16:29

الزائر الرسولي على اوروبا المطران مارون ناصر الجميل لـ "جدل": البطريرك الدويهي بيفهم بالديبلوماسية الاوروبية ولديه رؤية تراكمية مع الفريق الدرزي وغير طوائف

LBCI
آخر الأخبار
15:37

النائب ميشال الدويهي لـ "جدل": فكرة التنازل للحق العام هو تفكير شهم علّمنا اياه البطريرك الدويهي والسلوك السياسي ضد العصبيات والتقوقع ولغة الخوف والتخوين والاولوية اليوم الدفاع عن المؤسسات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:19

حزب الله يعلن إطلاق "عشرات" الصواريخ على شمال إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
17:13

باسيل: لا يمكننا ان نرى عاصمتنا تضرب

LBCI
أخبار لبنان
16:59

الدويهي لـ "جدل": على المسيحيين عدم التقوقع

LBCI
أخبار لبنان
16:40

معوض لـ "جدل": الهدف خطف الدستور والجمهورية عبر خطف الاستحقاق الرئاسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بكركي جاهزة لاستقبالكم في احتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي وهذا ما عليكم معرفته

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-28

لحود للـLBCI: في قضية 4 آب لم يتمّ الادعاء على أي حزب..ونرفض استغلال الملف من قبل اي فئة

LBCI
أخبار دولية
14:25

بايدن سيبحث مع نتانياهو التوترات في الشرق الاوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-31

أجواء الالعاب الاولمبية ومباراة راي باسيل من فرنسا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:13

باسيل: لا يمكننا ان نرى عاصمتنا تضرب

LBCI
رياضة
16:11

ليتيسيا عون امل لبنان الأخير في العاب باريس الاولمبية

LBCI
أخبار لبنان
14:49

اليكم قصة اعجوبة البطريرك اسطفان الدويهي...السيدة روزيت: "هيدا جاري وحبيب قلبي"

LBCI
أخبار لبنان
14:42

الراعي لـ "جدل": لماذا تربطون لبنان بكل القضايا الاخرى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مارشان بطل فرنسا الاول مع ٣ ذهبيات اولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بكركي جاهزة لاستقبالكم في احتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي وهذا ما عليكم معرفته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

عشية تطويب الدويهي... امسية صلاة مع إضاءة الاف الشموع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ايران تودع اسماعيل هنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اسرائيل تواصل اغتيال قادة حماس وآخرهم الرجل العسكري الثاني في غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
05:15

"تأثرت ولكن"... رد ناري من وصيفة ملكة جمال لبنان سيبال بو شعيا على المتنمرين ونور عريضة: إنت 10/10! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:52

مسؤولون أميركيون ينفون للـLBCI ادعاءات جريدة الأخبار ويؤكدون أنه لم تُعطَ أي ضمانات للمسؤولين اللبنانيين بأن الضربة الإسرائيلية التي حصلت كانت ستكون خارج بيروت والضاحية

LBCI
أخبار دولية
04:35

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف في ضربة الشهر الماضي على غزة

LBCI
فنّ
14:35

وسام الأمير يدخل القفص الذهبي مجددا... من هي العروس؟ (صور)

LBCI
أخبار دولية
06:19

القيادي في حماس محمود مرداوي ردا على الجيش الاسرائيلي: الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله

LBCI
أخبار لبنان
04:03

طيران الشرق الاوسط: رحلات 1 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء 6 رحلات

LBCI
خبر عاجل
13:48

الراعي لـ "جدل": لم افهم حتى اليوم سبب غياب رئيس للجمهورية ومخالفة الدستور المستمرة وكيف تقبلون أن يستمر البلد من دون رئيس؟ وأين الميثاقية بالممارسة في مجلسي النواب والوزراء في ما يتعلق بالميثاقية المسيحية؟ وخوفي على المؤسسات الدستورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هكذا تلقت اسرائيل كلام نصر الله…

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More