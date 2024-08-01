معوض لـ "جدل": الهدف خطف الدستور والجمهورية عبر خطف الاستحقاق الرئاسي

اعتبر النائب ميشال معوض أن الخلاف ليس على رئيس الجمهورية بل على هوية لبنان، لافتاً الى أن الهدف خطف الدستور والجمهورية عبر خطف الاستحقاق الرئاسي، اذ حتى لو انتخب الرئيس بـ 65 صوتاً يكون حقيقة رئيساً للجمهورية، كما قال.



وكشف ضمن برنامج "جدل" عبر الـ LBCI عن زيارته لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمطالبة بضبط الحكومة لايقاعها لأن من غير المقبول ان يصبح بعض الوزراء صدى لبعض الاطراف، على حدّ تعبيره، وهناك ضرورة لتطبيق القرار 1701 وتحصين الداخل بغضّ النظر عن الظروف الخارجية.



ورأى معوض أن المطلوب اليوم أن يدافع المسيحيون عن ثوابت واحدة متعلقة بالدستور والشراكة والسيادة والديموقراطية. وأضاف: "الحرية والاستقلال والسيادة والطبقة الوسطى مهدد اليوم ومن ضمن ركائز الفكرة اللبنانية الانفتاح على العالم الذي يتخطى الهويات السياسية".



وشدد على أن الاهمية تكمن في أن البطريرك الدويهي أخذ طائفته إلى الانفتاح والعلم وليس إلى العنف والانعزال والخوف، واسّس إلى ما تحول إلى دولة لبنان الكبير ثم الاستقلال.



واشار الى أن البطريرك الدويهي، الى جانب المسيرة التي ستوصله للقداسة، ترك الأثر في اللاهوت والفلسلفة والتعليم وقام بالتضحية للعودة الى ارضه بهدف تأسيس مدرسة، كما لعب دورا اساسيا بتحول المجتمع وتطويره وهو الاب المؤسس لفكرة لبنان.



