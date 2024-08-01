باسيل: لا يمكننا ان نرى عاصمتنا تضرب

اكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان على رغم اعتراضنا على ربط لبنان بحروب المنطقة الا انه لا يمكننا ان نرى عاصمتنا تضرب واطفال لبنانيين يموتون على يد دولة اجنبية وعدوّة ونبقى متفرّجين.



وعن التيار الوطني الحر، قال باسيل: "نحن لا نحمل الكرباج على أحد لكن لن نفرّط بالانتظام الحزبي. واقله أن نملك مجلساً تحكيمياً ومجلس حكماء للمحاسبة على الأخطاء خصوصاً اذا كانت جسيمة متل مخالفة القرارات الحزبية".