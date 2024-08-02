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"الخارجية" دانت في مجلس الأمن العدوان على الضاحية... هاشم: لبنان يرفض الحرب وملتزم بالقرار 1701

أخبار لبنان
2024-08-02 | 01:56
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&quot;الخارجية&quot; دانت في مجلس الأمن العدوان على الضاحية... هاشم: لبنان يرفض الحرب وملتزم بالقرار 1701
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"الخارجية" دانت في مجلس الأمن العدوان على الضاحية... هاشم: لبنان يرفض الحرب وملتزم بالقرار 1701

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بتاريخ ٣١ تموز ٢٠٢٤، التي دعت إليها روسيا، الصين والجزائر، بناء على طلب إيران، العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، واعتبرته "تصعيداً خطيراً كونه طال منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ، في انتهاكٍ واضحٍ وصارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة. 

وجدد القائم بأعمال بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتّحدة هادي هاشم، في الجلسة، تمسك لبنان بالشرعية الدولية، ورفضه الحرب، وإلتزامه الكامل بالقرار ١٧٠١، مشددا على أن "الشرط الأول والأساس لأي مبادرة أو مسعى للتهدئة في الجنوب، هو إنهاء احتلال  مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري، وإيجاد حلّ لتحفظات لبنان على كل النقاط على طول الخط الأزرق، ووقف الإنتهاكات البرية والبحرية والجوية للسيادة اللبنانية". 

ودان لبنان الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة، وآخرها عملية الاغتيال في العاصمة الإيرانية، ما يؤكّد نوايا إسرائيل العدوانية، وعزمها توسيع بقعة الصراع، داعيا مجلس الأمن الى تعديل مقاربته قبل فوات الأوان.

أخبار لبنان

وزارة الخارجية

العدوان الإسرائيلي

الضاحية الجنوبية

مجلس الأمن

هادي هاشم

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