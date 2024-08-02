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ميقاتي من مقر قيادة الجيش: الحاجة ملحّة الى إصلاحات جذريّة والى حلول مستدامة لا يمكن أن تتوافر الا مع رئيس للدولة

أخبار لبنان
2024-08-02 | 05:00
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ميقاتي من مقر قيادة الجيش: الحاجة ملحّة الى إصلاحات جذريّة والى حلول مستدامة لا يمكن أن تتوافر الا مع رئيس للدولة
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ميقاتي من مقر قيادة الجيش: الحاجة ملحّة الى إصلاحات جذريّة والى حلول مستدامة لا يمكن أن تتوافر الا مع رئيس للدولة

ميقاتي أكد ضرورة انتخاب رئيس ودعا النواب الى تحمّل مسؤولياتهم

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأكيد ضرورة انتخاب رئيس  للجمهورية، داعياً النواب الى تحمّل مسؤولياتهم وتجاوز التباينات في مواقفهم، والتشاور في ما بينهم من خلال حوار صادق وصريح ومتكافىء، يؤدي حتماً الى اختيار من يرونه مناسباً لقيادة مسيرة إعادة الحياة الى الوطن. ولفت الى أن "الرئيس هو رمز وحدته والساهر على احترام دستوره والمحافظة على استقلاله".

وبمناسبة عيد الجيش، رأى ميقاتي أنه للسنة الثانية على التوالي، يغيب الاحتفال التقليديّ في الأول من آب، ويفتقد الملعب الأخضر في ثكنة شكري غانم في الفياضية، رئيس البلاد محاطاً بأركانِ الدولة، وهو يسلّم السيوف للضباط المتخرجين الذين تصدح أصواتهم وهم يُقسمون يمين الذود عنِ الوطن. 
 

واعتبر ميقاتي في كلمة من مقر قيادة الجيش، أن "هذا الشغور الرئاسي لا ينغّص وحده فرحة هذه المناسبة الوطنيّة، بل كذلك الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان، من جنوبِه الى بقاعه، وصولاً بالأمس الى الضاحية الجنوبية للعاصمة، وذلك نتيجة العدوانِ الإسرائيليّ المستمر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، فضلاً عن الضائقة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون عموماً، والعسكريون خصوصاً. وتضاف الى كلّ ذلك، تطورات اقليمية مقلقة تنذر بارتفاعِ منسوب الخطرِ واتّساعه من منطقة الى أخرى".
 

وتوجه ميقاتي الى قائد الجيش والضباط، بالقول: "اذا كانت مساهمتكم في النهوض بلبنان من جديد كبيرة وأساسيّة، إلا أنها تحتاج الى مواكبة مباشرة وفاعلة من المؤسسات الدستورية. من هنا أجدّد التأكيد، اليوم بالذات، على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية". 

وأضاف: "صحيح أن الحكومة التي أَرأسُها عملت ولا تزال تعمل استنادا الى الصلاحيات التي منحها إياها الدستور، لايجاد حلول آنية للمشاكل المطروحة، بالتعاونِ مع مجلس النواب، رئيساً وأعضاء، الا أنَّ الحاجة ملحّة الى إصلاحات جذريّة والى حلول مستدامة لا يمكن أن تتوافر الا مع رئيسٍ للدولة يسهر على حماية النظامِ الذي ارتضاه اللبنانيون والقائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، والمرتكز الى ثوابت حدّدتها وثيقة الوفاقِ الوطنيّ اللبناني التي أُقرت في اتفاقِ الطائف". 
 

من جهة أخرى، قال ميقاتي: "إننا، في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الممنهجِ والخطير والذي شهدنا فصولا دامية منه خلال الساعات القليلة الماضية، لا يسعنا سوى التأكيد على حقّنا في الدفاعِ عن أرضنا وسيادتنا وكرامتنا بكلّ الوسائلِ المتاحة، ولا تردّد في هذا الخيار مهما غلت التضحيات، علماً أننا أَبلغنا الدول الشقيقة والصديقة انّنا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لأننا نسعى الى استقرارٍ دائم من خلال استرجاع الأجزاء المحتلة من جنوبِنا الغالي، والتزامِ العدوّ الإسرائيلي تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكلِّ بنوده، ولن تنفعَ كلّ الاعتداءات الإسرائيلية عن ثنيِنا عن ذلك. لقد رحّبنا، ولا نزال نرحّب، بأيِّ مبادرة تحقّق ما نريده من استعادة لما تبقّى من أرضنا المحتلّة، وتعزيزِ انتشارِ الجيشِ عليها بالتعاونِ مع القوات الدولية، لمنع أيّ انتهاك لحدودنا المعترف بها دولياً، كي ينعم أهلنا في الجنوب بالاستقرارِ والأمان، لا سيما وأنهم قدّموا التضحيات من أجل تحريرِالأرض. كذلك، فإنّ استثمار ثرواتنا في مياهنا، حقٌّ لا جدال فيه ولا مساومة عليه".

أخبار لبنان

ميقاتي

الجيش

رئيس للجمهورية

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