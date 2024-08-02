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اليكم مواعيد وألية استلام المعاملات في أمانات السجل العقاري
أخبار لبنان
2024-08-02 | 06:18
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اليكم مواعيد وألية استلام المعاملات في أمانات السجل العقاري
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانة السجل العقاري في بعبدا ستستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 6 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا ( لا تقبل المراجعات) وستقوم نهار الخميس الواقع في 8 آب 2024 بتسليم الدفعة الثامنة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة التاسعة عشر من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
ولفتت الى أن أمانة السجل العقاري في الشوف ستستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 6 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا (لا تقبل المراجعات) وأنها ستقوم نهار الخميس الواقع في 8 آب 2024 بتسليم الدفعة الثامنة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة التاسعة عشر من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
وأشارت الى أن أمانة السجل العقاري في عاليه سوف تقوم نهار الخميس الواقع في 8 آب 2024 بتسليم الدفعة الثامنة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة التاسعة عشر من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
وقالت إن أمانة السجل العقاري في المتن سوف تقوم نهار الخميس الواقع في 8 آب 2024 بتسليم الدفعة التاسعة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة العشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وسوف تستقبل جميع المراجعات فيما خص الشعبة الاولى والشعبة الثانية من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات او صور عن نظام الملكية الخ.....
وأضافت أن أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل تستقبل نهار الاربعاء الواقع في 7 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا وستقوم نهار الجمعة الواقع في 9 آب 2024 بتسليم الدفعة الدفعة التاسعة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة العشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
-محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
-محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
ولفتت الى أن مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.
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