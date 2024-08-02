الامن العام مدّد مهلة قبول الطلبات للمتطوعين المأمورين المتمرنين

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان تمديد مهلة قبول الطلبات للمتطوعين المأمورين المتمرنين لصالح المديرية العامة للأمن العام ليومين إضافيين بتاريخ 8 و9 آب 2024.