ميقاتي في اجتماع مع سفراء الدول الخمس الكبرى: لتأكيد تطبيق الـ1701

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لتأكيد أولوية تطبيق قرارات الأمم المتحدة وسيما القرار1701.



والسفراء هم كل من الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، بريطانيا الصين وروسيا، وممثلي الدول الأعضاء غير الدائمين الموجودين في لبنان، وهم سفراء الجزائر، اليابان، سويسرا وكوريا الجنوبية.



واستقبل ميقاتي النائبة السابقة بهية الحريري، للبحث في المواضيع المشتركة بين وزارتي التربية والصحة و"مؤسسة الحريري" و"مؤتمر القمة المعني بالمستقبل" الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل، في نيويورك.



كما استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا.