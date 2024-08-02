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باسيل وقّع قرارًا بفصل النائب آلان عون من التيار

أخبار لبنان
2024-08-02 | 08:23
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باسيل وقّع قرارًا بفصل النائب آلان عون من التيار
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باسيل وقّع قرارًا بفصل النائب آلان عون من التيار

وقّع رئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل قرارًا بفصل النائب آلان عون من التيار، بناء على توصيتين صادرتين عن مجلس الحكماء في التيار، وفق بيان صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار.

للاطلاع على البيان كاملًا، اضغط هنا.

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