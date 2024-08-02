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المكتب الإعلامي في بطريركية الروم الكاثوليك: تأجيل زيارات العبسي إلى صيدا وجون وزحلة
أخبار لبنان
2024-08-02 | 09:22
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المكتب الإعلامي في بطريركية الروم الكاثوليك: تأجيل زيارات العبسي إلى صيدا وجون وزحلة
أعلن المكتب الإعلامي في بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في بيان أنه "بسبب الظروف الراهنة والأوضاع الأليمة التي يمر بها لبنان، تم تأجيل الزيارات والنشاطات الراعوية لمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لإعادة الشركة مع الكرسي الرسولي الروماني والتي كان مقررًا أن يقوم بها صاحب الغبطة يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، خلال شهر آب 2024 إلى صيدا ودير المخلص (جون) وزحلة".
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