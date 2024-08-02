تيننتي: اليونيفيل ليست في موقع يسمح لها بتحميل المسؤولية في حادث مجدل شمس

أكد المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في تصريح أن "اليونيفيل ليست في الموقع الذي يسمح لها بتحميل المسؤولية لأي جهة عن الحادث المأسوي في مجدل شمس."وقال إن "قرية مجدل شمس تقع خارج منطقة عمليات قوات اليونيفيل."