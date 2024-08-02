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مياه الجنوب: إعادة تشغيل محطة صيدا الكبرى بعد انجاز تركيب مضخاتها الثلاث

أخبار لبنان
2024-08-02 | 12:27
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مياه الجنوب: إعادة تشغيل محطة صيدا الكبرى بعد انجاز تركيب مضخاتها الثلاث
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مياه الجنوب: إعادة تشغيل محطة صيدا الكبرى بعد انجاز تركيب مضخاتها الثلاث

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن "فرق مصلحة الانتاج التابعة لها انجزت صيانة و تركيب كافة المضخات في محطة صيدا الكبرى وعددها 3 مضخات، وقامت بمعاينة واصلاح كافة الاعطال الكهربائية والالكترونية ولوحات التحكم لتأمين اعادة تشغيل المحطة بطاقتها الانتاجية الكاملة". 

وأكدت المؤسسة في بيان أنه" بوشر بالضخ الى خزانات التوزيع للمناطق المستفيدة وتم التأكد من وصول المياه وفق الكميات اللازمة"، لافتة إلى أنه "سيتم تشغيل المحطة والاستمرار في الضخ طالما توفر التيار الكهربائي من خط الخدمات العامة".

أخبار لبنان

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

صيدا

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