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السويد تغلق سفارتها في لبنان
أخبار لبنان
2024-08-03 | 05:10
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السويد تغلق سفارتها في لبنان
أعلنت السويد أنها ستغلق سفارتها في بيروت وسط مخاوف من تصاعد الحرب في قطاع غزة إلى صراع على مستوى المنطقة، بعدما دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان.
وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم للإذاعة السويدية: "أصدرت وزارة الخارجية تعليمات لموظفيها بمغادرة بيروت والسفر إلى قبرص، كما أن الوزارة تخطّط لنقل سفارتها موقتا".
واتُّخذ القرار "مبدئيا لشهر آب لكنه قابل للتمديد بحسب الوضع الأمني".
وذكر الوزير أن "الوزارة تتابع التطورات من كثب".
وبحسب وزارة الخارجية، سافر ما يصل إلى 10 آلاف مواطن سويدي إلى لبنان هذا الصيف، في تحد للتحذير من السفر إلى بيروت الصادر منذ تشرين الأول 2023.
وقال الوزير: "أدعو السويديين في لبنان إلى مغادرة البلاد بأي وسيلة ممكنة، طالما أنهم ما زالوا قادرين على ذلك".
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