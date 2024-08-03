اندلاع حريق في غابات بلدة عين يعقوب العكارية

اندلع حريق في غابات بلدة عين يعقوب في منطقة الجومة العكارية المليئة بأشجار الصنوبر والسنديان.



وسرعان ما امتدت النار بفعل سرعة الهواء. وقد توجهت فرق الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.