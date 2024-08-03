إيران تتوقع ردا من حزب الله في "عمق" إسرائيل

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: نتوقع أن يختار حزب الله المزيد من الأهداف وأن يضرب في "عمق" إسرائيل

توقعت إيران اليوم، أن يضرب حزب الله "عمق" إسرائيل و"ألا يكتفي بأهداف عسكرية" ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر مساء الثلاثاء بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إنه بعد اغتيال شكر "نتوقع أن يختار حزب الله المزيد من الأهداف" وأن يضرب في "عمق" إسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة إرنا الرسمية.



وقالت البعثة الإيرانية إن "حزب الله والكيان الإسرائيلي كانا يلزمان خطوطا تجاوزها الهجوم" مساء الثلاثاء.



وبعد ساعات من اغتيال شكر، تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بضربة استهدفت مقرّ إقامته في طهران بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، واتهمت طهران وحماس إسرائيل بتنفيذها متوعّدتين بالرد.