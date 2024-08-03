بو حبيب تلقى اتصالا من نظيره الدانماركي معزيا: تطبيق القرارات الأممية من شأنه أن ينهي دوامة الحروب

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، اتصالا من نظيره الدانماركي لارس لوك راسموسن، معزيا بالضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء الضربة الإسرائيلية التي طالت بيروت مساء الثلاثاء الماضي.



وعبر الوزير راسموسن عن موقف بلاده الداعم لموقف الحكومة اللبنانية ولسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشددا على ضرورة إحترام الشرعية الدولية لصالح الدول كافة، والصغيرة تحديدا، لصون السلم والأمن الدوليين".



بدوره، أكد الوزير بوحبيب مجددا ضرورة التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١، مشيرا الى أن تطبيق القرارات الأممية كافة في المنطقة من شأنه أن ينهي دوامة الحروب الدورية ويبني لسلام دائم".



واعتبر أن "الخيارات العسكرية سوف تؤدي إلى تفاقم جذري للصراع".