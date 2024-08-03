السفارة الإيرانية: اليد التي ستمتد إلى لبنان ستُقطع

شددت السفارة الإيرانية في بيروت على أن اليد التي ستمتد إلى لبنان ستُقطع.



وكتبت السفارة عبر حسابها على منصة "إكس": "المواجهة البطولية التي خاضها ضباط وجنود الجيش اللبناني في بلدة العديسة الجنوبية في الثالث من آب من العام 2010، هي مدعاة للفخر وتكريس معمّد بالدم للمعادلة الذهبية التي تسيّج حدود لبنان. هذه الحادثة هي تحذير متجدّد لمن تسوّل له نفسه الاعتداء على أي شبر من الأرض اللبنانية، بأن لبنان كُله لن يتسامح ازاء ذلك وأن اليد التي ستمتد إلى هذا البلد ستُقطع".