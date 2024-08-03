السفارة الإيرانية: اليد التي ستمتد إلى لبنان ستُقطع

المواجهة البطولية التي خاضها ضباط وجنود #الجيش_اللبناني في بلدة #العديسة الجنوبية في الـ 3 من آب من العام 2010، هي مدعاة للفخر وتكريس معمّد بالدم للمعادلة الذهبية التي تسيّج حدود 🇱🇧. هذه الحادثة هي تحذير متجدّد لمن تسوّل له نفسه الاعتداء على اي شبر من الارض اللبنانية، بأن لبنان… pic.twitter.com/vqNP4UJY1N
— السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) August 3, 2024
المواجهة البطولية التي خاضها ضباط وجنود #الجيش_اللبناني في بلدة #العديسة الجنوبية في الـ 3 من آب من العام 2010، هي مدعاة للفخر وتكريس معمّد بالدم للمعادلة الذهبية التي تسيّج حدود 🇱🇧. هذه الحادثة هي تحذير متجدّد لمن تسوّل له نفسه الاعتداء على اي شبر من الارض اللبنانية، بأن لبنان… pic.twitter.com/vqNP4UJY1N