جعجع عرض التطورات مع السفير الفرنسي

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.



وتناول البحث الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، ولا سيما التطورات العسكرية والأمنية في لبنان والمنطقة.