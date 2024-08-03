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هاشم: آن الأوان ليقف العالم وقفة جريئة ويعطي الحق للشعب الفلسطيني بدولته على أرضه
أخبار لبنان
2024-08-03 | 06:55
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هاشم: آن الأوان ليقف العالم وقفة جريئة ويعطي الحق للشعب الفلسطيني بدولته على أرضه
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، لمناسبة الدعوة إلى اليوم العالمي للتضامن مع قطاع غزة ومع الشعب الفلسطيني، أن "أي تضامن يبقى في حدود البيان، والكلام لم يعد يجدي أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ابادة ليس خلال الاشهر العشرة بل منذ 76 عامًا، واصبح هذا العالم امام مسؤولياته التاريخية والانسانية، لان تفلت الكيان الصهيوني من كل القيم والمواثيق والقرارات نتيجة حتمية لاحتضان الكيان ودعمه، ما جعله غير خاضع للمحاسبة المطلوبة امام فظاعة الاجرام والارتكابات من فلسطين الى لبنان ومساحة المنطقة".
وشدد على أنه "آن الاوان ليقف هذا العالم وقفة جريئة وليجرم الكيان الصهيوني ويعطي الحق للشعب الفلسطيني بدولته على ارضه والانسحاب الاسرائيلي من كل الاراضي العربية المحتلة من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر وغيرها من النقاط وصولًا للجولان العربي السوري، هكذا يطمئن العالم للاستقرار ليس في المنطقة فحسب بل ليكون عامًا ولبناء السلام الحقيقي الذي للاسف يفتش عنه البعض الان مواربة تحت الردم ومن الأشلاء".
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