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ميناسيان زار ميقاتي ودعاه للمشاركة في استقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان في أيلول
أخبار لبنان
2024-08-03 | 07:01
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ميناسيان زار ميقاتي ودعاه للمشاركة في استقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان في أيلول
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في دارته، في حضور الأسقف المعاون لأبرشية بيروت البطريركية المطران كريكور باديشاه، مسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.
وقد وجه البطريرك ميناسيان دعوة لرئيس الحكومة للمشاركة في احتفال استقبال جثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر اغاجانيان الذي سيقام في الثاني عشر من ايلول المقبل في ساحة الشهداء.
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