الكويت تعلّق رحلاتها إلى بيروت لأجل غير مسمّى... و"إير فرانس" و"ترانسافيا" تقرّران تمديد التعليق

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم، تعليق رحلاتها من بيروت وإليها، اعتباراً من الاثنين المقبل إلى أجل غير مسمّى، وسط تزايد المخاوف من اتساع النزاع بين إسرائيل وحزب الله.



وقالت الشركة الكويتية في بيان إنها ستشغّل "آخر رحلاتها من بيروت إلى الكويت يوم الأحد في الرابع من آب، وذلك للمسافرين الراغبين بالعودة"، من دون تحديد مدة التعليق. وأوضحت أنه "سيتم البدء بقبول الركاب قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات أو التعديل على مواعيد الحجز من خلال قنوات حجوزات التذاكر التابعة للخطوط الجوية أو التواصل عبر الواتساب".



من جهة أخرى، قرّرت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا فرانس" تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى 6 آب على الأقل "بسبب الوضع الأمني"، وفق ما أعلنت الشركة الأم "إير فرانس-كا إل إم".



وعلّقت الشركتان خدماتهما إلى العاصمة اللبنانية منذ 29 تموز، وسط خاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله. وقال متحدث باسم "إير فرانس" لوكالة فرانس برس إن الرحلات مع تل أبيب "مستمرة بصورة طبيعية".