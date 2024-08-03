اتصال بين بو حبيب ونظيره المصري... وهذا ما تم تأكيده

عبّر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن "قلق بلاده البالغ تجاه تزايد وتيرة التصعيد بشكل خطير في المنطقة".



وأكد عبد العاطي في خلال اتصال مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، دعم مصر ومساندتها للبنان في مواجهة التهديدات المحيطة به.