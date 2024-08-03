مصلحة الليطاني: عودة التغذية الى مشروع ري صيدا جزين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أن فرق الصيانة في المصلحة أنجزت صيانة منظومة الموزع الرئيسي في منشأة كاسر الضغط رقم ٢ في بلدة كفرفالوس، وأنهت كافة التجارب على تنظيم عميلة توزيع مياه الري في البركة الرئيسية، وبالتالي أعيدت التغذية بمياه الري على الاقسام كافة في مشروع ري صيدا - جزين بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٤، على أن تصل مياه الري تباعاً الى كافة المشتركين ضمن الساعة الـ ٤٨ المقبلة تحت اشراف العاملين في دائرة ري لبعا.



ولفتت المصلحة في بيان، الى أن اشغال الصيانة على المشروع تستغرق وقتا، نظرا لقدم المنشآت وعدم توفر قطع الغيار، مما يوجب تصنيع كافة القطع والمعدات.