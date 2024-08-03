انتهاء عمليات الاطفاء في أحراج الصنوبر والسنديان في عين يعقوب - عكار

تمكن عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، وبالتعاون مع فريق المستجيب الأول في عكار، وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة ١١،٣٠ من قبل ظهر اليوم بتاريخ ٣-٨-٢٠٢٤ ولغاية الساعة ١٧،٥٠ من إخماد النيران التي اندلعت في مساحة من أشجار السنديان والصنوبر المعمرة عند منحدر شاهق في بلدة عين يعقوب.



وبلغت سرعة الهواء قرابة ٧٠ كلم/ساعة، ما ساهم باتساع رقعة الحريق، كما أن وعورة تلك البقعة الجغرافية في ذلك المرتفع الشاهق وانعدام الطرقات حال دون وصول آليات الإطفاء، إلا أن تضافر جهود العناصر وطوافة الجيش اللبناني والفريق المستجيب الأول، أدى إلى انهاء المهمة بنجاح والسيطرة على النيران قبل وصولها الى أحراج بزبينا ومن اتجاه آخر وصلت إلى احراج بلدة الشقدوف. وبلغت المساحة المحترقة قرابة الهكتار.



وتتواصل في هذه الاثناء عمليات تبريد البؤر الملتهبة للحؤول دون تجدد النيران.



وستنطلق لاحقًا عمليات المراقبة من قبل الأجهزة المعنية لدى السلطات المحلية للتدخل عند الضرورة.