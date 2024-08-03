مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد وستة جرحى في الغارة على دير سريان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ان العدوان الاسرائيلي على بلدة دير سريان أدى إلى استشهاد فتى يبلغ من العمر ١٧ سنة وجرح ستة مدنيين نقل خمسة منهم إلى مستشفى الشهيد راغب حرب وحالتهم مستقرة وجريح حالته متوسطة نقل إلى مستشفى دولة الرئيس نبيه بري - النبطية الحكومي.