جنبلاط قدم التعازي باستشهاد شكر في الضاحية: نحن واحد من الجنوب إلى الجبل إلى الضاحية الى كل مكان

قدّم الرئيس وليد جنبلاط يرافقه عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن ونائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد وأمين السر العام ظافر ناصر، التعازي باستشهاد القيادي في حزب الله فؤاد شكر في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية.



وقال جنبلاط في خلال مشاركته في تقبّل التبريكات والتعازي بشهادة القيادي شكر في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت: "نحن هنا لنتضامن مع كل الذين يقاتلون "اسرائيل" ويتصدون للتعدي "الاسرائيلي" إن في لبنان أو غزة أو الضفة أو في كل مكان".



وفي حديث لموقع العهد الاخباري أضاف جنبلاط: "هذا أقل واجب ونحن واحد من الجنوب إلى الجبل إلى الضاحية الى كل مكان".