ممثل قائد الجيش يضع إكليلاً على النصب التذكاري لشهداء انفجار مرفأ بيروت

وضع ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون إكليلًا من الزهر على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت تكريمًا لأرواحهم الطاهرة في ذكرى شهداء انفجار المرفأ، وأدّت ثلّة من العسكريين التشريفات، وعزف عناصر من موسيقى الجيش نشيد الشهداء ومعزوفة الموتى.