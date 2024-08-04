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الراعي ترأس قداس الشكر في الديمان لمناسبة تطويب الدويهي: لتحقيق دوليّ في انفجار المرفأ

أخبار لبنان
2024-08-04 | 05:32
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الراعي ترأس قداس الشكر في الديمان لمناسبة تطويب الدويهي: لتحقيق دوليّ في انفجار المرفأ
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الراعي ترأس قداس الشكر في الديمان لمناسبة تطويب الدويهي: لتحقيق دوليّ في انفجار المرفأ

جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إدانة تفجير مرفأ بيروت في ذكراه الرابعة، مطالباً بتحقيق دولي. 

موقف البطريرك الراعي جاء خلال قداس الشكر على تطويب البطريرك اسطفان الدويهي في الديمان، وقال: "نطالب برفع التدخلات السياسيّة والحزبيّة عن القضاء لكي يستطيع التحرّك من أجل العدالة والحقيقة لكي لا يتكرّر مثل هذا الجرم. كما نطالب بتحقيق دوليّ طالما القضاء المحلّي معطّل للسنة الرابعة. وإنّنا نقدّم هذه الذبيحة الإلهيّة، بشفاعة الطوباويّ الجديد البطريرك مار اسطفان، على نيّة ضحايا وشهداء مرفأ بيروت الذين سقطوا من دون أيّ مبرّر، ومن أجل تحقيق العدالة".
 
واعرب عن اسفه في أن "نشهد مهزلة إمتحانات الشهادة الثانويّة الأخيرة التي أظهرت مدى التفشّي الهائل للفساد والإخفاق التام في إدارة الإمتحانات الرسميّة. فلا عجب إذ تحجم الجامعات الأجنبيّة عن قبول الشهادة اللبنانيّة. إنّ هذا الأمر في غاية الخطورة، ولا يمكن القبول به ولا السكوت عنه. وبخاصّة لأنّ لبنان يتميّز، في محيطه العربيّ وفي العالم، بمستواه التربويّ الرفيع. ومن المؤسف جدًّا أن نرى الإنحطاط، الذي أصاب الدولة في لبنان، يطال الآن وبوضوح القطاع التربويّ بشكلٍ كارثيّ. وقد بدا ذلك جليًّا من خلال محاولات إقصاء شريحة أساسيّة عن إدارة العمليّة التربويّة كان لها تأثيرها الكبير، عبر التاريخ، في تمايز القطاع التربويّ الذي جعل العديد من أهالي البلدان المجاورة يختارون مدرسة لبنان وجامعته لتربية أولادهم".

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