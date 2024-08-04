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تحركات مصرية لوقف التصعيد والمواجهات على الجبهة اللبنانية

أخبار لبنان
2024-08-04 | 06:05
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تحركات مصرية لوقف التصعيد والمواجهات على الجبهة اللبنانية
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تحركات مصرية لوقف التصعيد والمواجهات على الجبهة اللبنانية

علمت الـ LBCI عن وجود تحركات مصرية لوقف التصعيد. وفي التفاصيل، تبذل مصر مساع مكثفة لوقف التصعيد الاقليمي ومنع اتساع المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية. 

وفي هذا الإطار، تستقبل غدا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الذي سيلتقي بنظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث سيبحث اللقاء سبل وقف التصعيد وجهود البلدين ذات الصلة، ويتوقع أن يطلع الوزير المصري ضيفه اللبناني على تفاصيل الجهود والاتصالات التي أجراها مع نظرائه الغربيين والإقليميين بهدف تكثيف الضغوط على الطرف الإسرائيلي لوقف العدوان وإنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان.

وكان وزير الخارجية المصري قد أجرى إتصالاً يوم أمس بنظيره الايراني على باقري كني، وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية فإن الوزير المصري أكد خلال الاتصال على رفض بلاده للسياسات التصعيدية الإسرائيلية، وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول، مشيراً إلى أن تلك السياسات لن تصب في مصلحة أي من الأطراف، ولن تؤدي إلا لتأجيج الصراع على النحو الذي يصعُب معه احتواء الأزمة.

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