عبد الساتر خلال قداس ذكرى تفجير المرفأ : لإعلان اسماء المسؤولين من اجل المحاسبة

رفع رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر خلال قداس في الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت – كاتدرائية مار جرجس في بيروت، الصلاة على نية السلام في لبنان.وقال: "الرابع من آب هو دعوة يوجهها اهالي الشهداء والضحايا الى اخواتهم في الوطن ليستمروا في الضغط على السلطة السياسية والقضائية حتى تكشف الحقيقة كاملة ,وتعلن اسماء المسؤولين من اجل المحاسبة".