عودة في ذكرى 4 آب: متى ينتفض الجسم القضائي على السياسة والسياسيين؟

رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودة، أن أربع سنوات والجرح ما زال نازفا لأن التحقيق لم يكتمل والحقيقة لم تظهر والجاني لم يحاسب في قضية انفجار مرفأ بيروت. وسأل: "أين النواب من الوعود التي قطعوها قبل الإنتخاب؟ أين المسؤولون من الواجب الملقى على عاتقهم؟ ألا تهز ضمائرهم جريمة أودت بحياة أبرياء بينهم أطفال في عمر الورود، وتدفعهم إلى كشف سرها ومعاقبة فاعليها؟ ألا يهتمون بأرواح المواطنين وآلام ذويهم؟ أين القضاة والمحامون والزعماء والشعب كله؟ ألا يدمي مشهد أهالي الضحايا قلوبهم. ولو كان أبناؤهم بين الضحايا هل كانوا يسكتون عن الجريمة ويتغاضون عن الحقيقة؟ ألا ترون وجوه أمهاتكم في وجوه الأمهات المعذبات؟ معيب السكوت عن جريمة بحجم عاصمة، ومعيب تقاذف المسؤولية عوض مساعدة القضاء على جلاء الحقيقة. ما نفع دولة لا قانون فيها ولا عدالة؟ وما دور المسؤولين إن لم يطبقوا القوانين ويعدلوا؟ متى ينتفض الجسم القضائي على السياسة والسياسيين ويمنع كل يد تمتد لتعطيل عمله وتشويه صورته ودوره؟ ومتى ينتفض على نفسه لينقي نفسه من بعض المرتهنين وفاقدي الضمير؟"



وتابع خلال قداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس، لراحة نفوس ضحايا 4 آب "4 آب يوم أسود في تاريخ بيروت وفي الذاكرة. وهو جرح مفتوح لن يندمل ما لم تظهر الحقيقة. والحقيقة لا تضيع مهما طال الزمن. أملنا أن يستفيق الضمير ويبزغ نور العدالة ويحاسب كل مجرم كي لا تتكرر الجريمة. هنا أسأل كل مقصر أو مشترك أو مسبب للكارثة، أو عالم بخفاياها: لو كان أبناؤك بين الضحايا ماذا كنت فعلت؟ لذلك حاسب نفسك لتريح ضميرك أولا ثم اذهب إلى التحقيق وقل ما تعرف علك تساهم في كشف الحقيقة. بيروت، أم الشرائع، هل أصبحت عاجزة عن إنصاف أبنائها؟ وهل استقالت الدولة من واجب حماية أبنائها؟ في الدول الراقية يستقيل المسؤول أو يقال إذا حصل خلل في إدارته فكيف إذا حصل إنفجار أودى بحياة المئات وخلف دمارا ومصابين ما زالوا يصارعون الموت؟ عندنا لم يتزحزح أحد من المسؤولين من مركزه وما زالوا سيفا مسلطا على رؤوس المواطنين. متى يصبح لبنان دولة مقاومة من أجل الحق والعدل والخير؟"