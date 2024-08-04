تواصل التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل

تواصل التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث أدّت غارة من مسيّرة اسرائيلية الى احتراق محطة تحويل الكهرباء في مشروع مياه الطيبة وانقطاع المياه عن عشرات البلدات المستفيدة من المشروع.



في حين اعلن حزب الله قصفه للمرة الأولى مستعمرة "بيت هيلل" بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على استهداف المدنيين جنوبي لبنان، بالاضافة الى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا.

