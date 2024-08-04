البابا فرنسيس يصفّق للدويهي...ويدعو للعدالة في تفجير المرفأ ووقف الحرب



صَفَّق البابا فرنسيس للطوباوي اللبناني الجديد البطريرك إسطفان الدويهي، ودعا الحشود في ساحة القديس بطرس ظهر اليوم للتصفيق له، لكونه "عاش المحبّة والتضحية مع شعبه رغم كل الإضطهادات التي تعرّض لها مع كنيسته".



كما دعا لتحقيق العدالة في الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت والذي راح ضحيته الأبرياء والعزّل، وإلى العمل من أجل خروج لبنان من أزماته، وإلى "تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط ووقف هذه الحرب التي تُهدّد دول وشعوب المنطقة في إسرائيل ولبنان وسوريا".